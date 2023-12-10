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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة يدلي بصوته في مدرسة «فاطمة عنان»

كتب:

محمد متولي
01:46 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة

إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة

أدلى إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بصوته، منذ قليل، في المقر الانتخابي بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، بالتجمع الأول.

وقال واصف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الانتخابات الرئاسية الحالية تعكس مدى استقرار مصر داخليا وصورتها الجيدة عالميا، مشيرا إلى أنه قام باختيار أكثر الأشخاص كفاءة ومصداقية لقيادة الدولة في تلك المرحلة الحساسة وسط محيط مضطرب إقليميا وعالميا.

وشدد على ضرورة مشاركة المواطنين بالانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الجارية حاليا.

فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية داخل مصر

وجرى بدء التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد 10 والاثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري، لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.

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بقلم محمد متولي