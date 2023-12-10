محمود مسلم: على المصريين الثقة في بلدهم.. مصر دولة شريفة لا تباع ولا تشترى

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ الإعلام الدولي انكشف وانكشفت نواياه في ثورة يونيو من قبل، وعاد مرة أخرى في حرب غزة لينكشف من جديد، موضحًا أنَّ الإعلام المصري في أزمة غزة والانتخابات الرئاسية عبر عن مهنيته وثوابته، كما أنَّ أكواد الدولة المصرية وأثبت نزاهته، ولكن الإعلام الدولي سقط في اختبار غزة كما سقط في ثورة يونيو.

مصر قاومت التهجير وواجهت الإعلام الدولي

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» خلال حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي على شاشة قناة «ten»، أنَّ المصريين لم يراهن عليهم أحد وخسر أبدًا، ودائمًا نجدهم وقت الشدائد، شارحًا أنَّ مصر تواجه أخطر مشروع تحاول إسرائيل فرضه علينا وهو التهجير، مشددًا على أنَّ استمرار المساعدات الإنسانية رسالة لكل من يعتقد أن مصر من الممكن أن تبيع أرضها حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ أن نحو 70% من المساعدات التي تصل إلى غزة من مصر.

وتابع مسلم أنَّه لو كانت جماعة الإخوان الإرهابية تحكم مصر الفترة الحالية وفي ظل الأزمة الفلسطينية في غزة لكانوا فرطوا في سيناء، مشددًا على أنَّه على المواطنين أن يثقوا في الدولة المصرية بشكل كبير، فمصر دولة شريفة وقادرة وتتعامل بشرف ومصر لا تباع ولا تشترى.