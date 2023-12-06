مسلم: الأحزاب ليست جمعيات أهلية.. ودورها الوصول للسلطة

قال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ الأحزاب دورها الوصول للسلطة، فهي ليست جمعيات أهلية تكتفي بالمشاهدة أو التأييد أو الرفض أو غير ذلك.

ضرورة مشاركة الأحزاب في الانتخابات

أضاف «مسلم»، خلال حواره مع الإعلامي طاهر أبوزيد، مقدم برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ الحزب الذي لا يشارك في انتخابات البرلمان والرئاسة والمحليات، يفقد أهم شرط من شروط وجوده.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»: «الفارق في هذا الأمر هو أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية، وبالتالي ممنوع أن يرأس حزبا، على عكس المرشحين الثلاثة الآخرين الذين يترأس كل منهم حزبا».

فرصة مهمة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

أوضح أن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ستكون فرصة لاختيار كوادر جديدة، وبالتالي، فإن الانتخابات الرئاسية الحالية قد تكون بداية قوية للأحزاب، خاصة الأحزاب الثلاثة المشاركة في انتخابات الرئاسة، وهي الوفد والشعب الجمهوري الذي لديه أكثر من 65 برلمانيا في مجلس النواب، والمصري الديموقراطي الاجتماعي الذي لديه نواب وتحالفات مع أحزاب من المعارضة، وبالتالي فإن لديه تأثير ولغة مختلفة».