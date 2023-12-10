طوابير على أبواب لجان عين شمس الانتخابية: «لازم نختار رئيسنا بنفسنا»

شهدت مدارس دائرة عين شمس الانتخابية إقبالا كبيرا من الناخبين بالتزامن مع ساعات الظهيرة.

واصطف الناخبون أمام أبواب لجان مدرسة الرسالة بدائرة عين شمس في تزاحم كثيف للإدلاء بصوتهم الانتخابي.

وقال هيثم عبده، أحد المشاركين في الانتخابات، إنه وصل إلى مقر اللجنة في الصباح الباكر قبل بدء التصويت ومعه أفراد أسرته للتعبير عن إرادتهم السياسية واختيار المرشح الرئاسي الأنسب.

وأكدت خديجة رشوان، إحدى المشاركات، حرصها على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، مضيفة: «لازم طبعا ننزل ونشارك ونختار رئيسنا بنفسنا». الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تبدأ يوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين على مدار 3 أيام متواصلة لينتهي التصويت في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.