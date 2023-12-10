برلمانية: الإقبال على الانتخابات الرئاسية رسالة بأنّ المصريين على قلب رجل واحد

قالت ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب، إنّ الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي، حيث تقبل فئات الشعب كافة على التصويت في الانتخابات، ما يؤكدا انتمائهم للوطن وإرسال رسالة إلى العالم بأنّ المصريين على قلب رجل واحد.

وأضافت أبو إسماعيل، خلال مداخلته على قناة «CBC»، أنّ الانتخابات تعني الاستقرار ومستقبل الأجيال القادمة، في ظل الأزمات والتحديات التي تحدث في العالم.