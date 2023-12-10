12 معلومة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. دولة عربية شاركت في صياغته

حلت اليوم الذكرى الـ75 من إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم إقراره في 10 ديسمبر 1948، بالتزامن مع استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمبادئ الأممية لحقوق الإنسان في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، إن الذكرى الـ75 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتوافق مع الذكرى الـ75 للنكبة، واستمرار معاناة الفلسطينيين جراء الاستعمار الإسرائيلي طويل الأمد، ونظام «الابارتهايد» للفصل العنصري.

وأضاف «المالكي» في بيان، أن حقوق الإنسان للفلسطينيين تنتهك منذ 75 عاما، وعلى رأسها الحق في الحياة، وحق تقرير المصير، وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، إلى أن جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وواسعة النطاق تنتهك كافة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهدافه النبيلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي فبراير 1947، بدأت مجموعة مؤلفة من إليانور روزفلت، وبين تشون تشانج، وتشارلز مالك من لبنان في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال موقع منظمة الأمم المتحدة، إن بمساعدة الأمانة العامة للأمم المتحدة، تم تكليف جون همفري، مدير شعبة حقوق الإنسان بالأمانة العامة للأمم المتحدة، بمهمة صياغة مسودة أولية.

توسيع لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وعقب رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 27 مارس 1947، تم توسيع لجنة الصياغة هذه، وكانت اللجنة، تتألف من أعضاء لجنة حقوق الإنسان من: «اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية السابقة- الولايات المتحدة الأمريكية- المملكة المتحدة- الصين-أستراليا-تشيلي-فرنسا-لبنان».

ونرصد أهم المعلومات عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفقا لموقع منظمة الأمم المتحدة:

-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم تناوله في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946.

- تألفت لجنة صياغة الإعلان من 8 دول في ضوء المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي.

- تكونت لجنة حقوق الإنسان من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية.

أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت رئيسة لجنة صياغة الإعلان

- إليانور روزفلت أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت برئاسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

-واشترك رينيه كاسين من فرنسا في وضع المشروع الأولي للإعلان، ومقرر لجنة حقوق الإنسان تشارلز مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة السيد بونج شونج شانج من الصين، وجون همفري من كندا، ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان.

-اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالعاصمة الفرنسية «باريس» في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف.

- صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم

-الاجتماع الاول للجنة حقوق الإنسان في في عام 1947

-اقترح المشروع الأولي للإعلان في سبتمبر 1948 مع مشاركة أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في إعداد الصيغة النهائية.

امتناع 8 دول عن التصويت

-امتنعت 8 دول عن التصويت على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

-يتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 30 مادة.

ترجمت الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.

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