قاض يخرج من لجنته لمساعدة ناخب من ذوي الاحتياجات على الإدلاء بصوته في الغربية

شهدت لجنة مجلس مدينة كفر الزيات بالغربية، لافتة إنسانية بخروج قاضي اللجنة، لمساعدة أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، والسماح له بالتصويت خارج اللجنة؛ مراعاة لحالته الصحية.

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المستشار أحمد محمد حسن، المشرف على لجنة 16 بمجلس مدينه كفر الزيات، حرص على الخروج من اللجنة لمساعدة أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدته في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخب بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالته الصحية.

أشاد محافظ الغربية، بالمظاهر الإنسانية في كافة أنحاء المحافظة، وبوعي المواطنين الذي ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان، للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية 2024، وممارسة حقهم الدستوري إدراكا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية، والرغبة في استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.