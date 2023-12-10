بنجلاديش تشيد بدور مصر في دعم الشعب الفلسطيني

أكد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد شهاب الدين، تقدير بلاده لمكانة مصر خاصة في دعم استقلال بنجلاديش عام 1971، مشيدا خلال تقديم السفير عمر فهمي، الخميس الماضي، أوراق اعتماده سفيرا لمصر العربية لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية، بدور مصر الريادي في دعم الشعب الفلسطيني، وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيس بوك اليوم الأحد.

ونقل السفير عمر فهمي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره البنجلاديشي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وبنجلاديش في عدة مجالات، مشيرا إلى أنّ مصر وبنجلاديش ستحتفلان في مارس 2024 باليوبيل الذهبي لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

وأضاف الدبلوماسي المصري، أنّ العلاقات اتسمت دوما بالود والاستقرار والاحترام المتبادل على مدار 50 عاما، وتحرص مصر على تطوير هذه العلاقات في مجالات التعاون الثنائي كافة.