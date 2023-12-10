«الصعيدي» يتحدى إعاقته البصرية ويشارك في انتخابات الرئاسة بكفر الشيخ

حرص محمد الصعيدي، صاحب الـ73 عاماً، على المشاركة السياسية رغم إعاقته البصرية، حيث أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد فرحات ببيلا بمحافظة كفر الشيخ.

«الصعيدي» يُشارك في الانتخابات الرئاسية رغم إعاقته البصرية

ولم تمنع الإعاقة البصرية «الصعيدي» في القدوم إلي اللجنة الانتخابية، حيث قدم متكئاً علي عصاه وبصُحبة أحد جيرانه، وصل إلي اللجنة الانتخابية وقام بالإدلاء بصوته، ضارباً بذلك أروع الأمثلة للوفاء للوطن.

وأكد «الصعيدي»، لـ«الوطن»، أنه يحرص بشكل دائم علي المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية رغم ضعف بصره الشديد، قائلاً: «رغم إني مش بشوف كويس لكني حريص كل انتخابات إني أنزل لأني بحب بلدي وعايزها تكون أحسن بلد، وهفضل أنزل لحد آخر يوم في عمري».

انعقاد غرفة العملية الرئيسية في كفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، انعقاد غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مع تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن «114»، والرقم «0473220792» من التليفون الأرضي أو التليفون المحمول.

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.