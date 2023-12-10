«مستقبل وطن» يشيد بالتنظيم أمام لجان انتخابات الرئاسة: «الناس موجودة من الصبح»

وصف الدكتور حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024 بـ«الجميل»، لافتا إلى أهمية مشاركة الشعب المصري في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية ل 6 سنوات قادمة.

وأضاف «الخولي»، في مداخلة هاتفية على شاشة DMC، أن الناس تصطف أمام لجان الانتخابات بكثرة: «الناس واقفة بحب من الصبح عشان تنتخب».

وأشاد، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات الحيادي نحو جميع المرشحين، مشيرا إلى أن المرور على اللجان أكد خلوها تماما من وجود أي صورة لأي مرشح في محيط أي لجنة.