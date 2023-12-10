رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«مستقبل وطن» يشيد بالتنظيم أمام لجان انتخابات الرئاسة: «الناس موجودة من الصبح»

كتب:

هاجر عمر
01:26 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

وصف الدكتور حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024 بـ«الجميل»، لافتا إلى أهمية مشاركة الشعب المصري في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية ل 6 سنوات قادمة.

وأضاف «الخولي»، في مداخلة هاتفية على شاشة DMC، أن الناس تصطف أمام لجان الانتخابات بكثرة: «الناس واقفة بحب من الصبح عشان تنتخب».

وأشاد، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات الحيادي نحو جميع المرشحين، مشيرا إلى أن المرور على اللجان أكد خلوها تماما من وجود أي صورة لأي مرشح في محيط أي لجنة.

اقرأ المزيد:

وزير العدل وحرمه يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة 2024

مشاهد من انتخابات الرئاسة 2024 في أولى أيامها.. الشباب يتصدرون المشهد

توافد المواطنين للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 بالوادي الجديد

أماكن وعناوين لجان المغتربين في انتخابات الرئاسة 2024 بالغربية

للمغتربين بالفيوم.. أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024

للمغتربين بالإسماعيلية.. أماكن لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024
بقلم هاجر عمر