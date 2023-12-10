رئيس نادي قضاة الإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمقر اللجنة 27 بمدرسة محمد كريم بمنطقة سموحة، وذلك في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

انطلاق انتخابات الرئاسة 2024

وحرص رئيس نادي قضاة الإسكندرية على التوقيع في كشوف الناخبين، مشيدا بالمشهد الحضاري الذي تشهده الإسكندرية اليوم وحرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وتوافدهم منذ فتح باب التصويت في الساعة الـ9 صباحا.

وانطلقت انتخابات الرئاسة 2024 في الداخل، اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية، لتنتهي الثلاثاء المقبل.