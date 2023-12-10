«المؤسسات الأهلية»: الزحام الشديد على اللجان رد جميل على إنجازات الدولة

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنّ اللجان الانتخابية شهدت زحاما كبيرا كما توقعنا منذ الساعات الأولى، في مشهد مشرف للعرس الديمقراطي، مشيرا إلى أنّ توافد الجماهير على صناديق الاقتراع هي الرسالة التي أراد الشعب إرسالها للعالم أجمع وللدولة ردا لـ«الجِميل» على الإنجازات والنجاحات خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نريد تعريف العالم كله وبرلمانات الدول بمصر بلد الأمن والسلام وأبنائها في هذا المشهد الديمقراطي، يوجد نزاهة وحرية تامة في الانتخابات الرئاسية 2024».

وتابع: «بدأنا منذ فترة كاتحاد عام للجمعيات الأهلية والتحالف الوطني، زيارة محافظات الجمهورية من أجل الحث والتوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، عقدنا مؤتمرات ولقاءات في كل الجامعات والمراكز الشبابية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونها حق دستوري وواجب وطني على المواطنين»، مشيدا بالاستجابة الكبيرة من المواطنين في الساعات الأولى منذ انطلاق الانتخابات اليوم.