محافظ القاهرة يشيد بوعي سكان الأسمرات في الانتخابات: نموذج فريد

أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بوعي مواطني مدينة الأسمرات الذين حضروا بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أنذلك واجب وطني على الجميع.

سير الانتخابات

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة محيط عدد من لجان المنطقة الجنوبية من بينها محيط لجنة مدرسة تحيا مصر بمدينة الأسمرات إحدى المدن الحضارية التى أقامتها الدولة بديل المناطق غير الآمنة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية .

تجربة فريدة

وأضاف محافظ القاهرة أن مدينة الأسمرات قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة، ودائمًا ما يثبت أبنائها أنهم نموذج مميز للتغيير فى الجمهورية الجديدة.