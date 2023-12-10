محافظ القاهرة: انتظام العملية الانتخابية داخل 961 لجنة و444 مقرا

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنّ محافظة تضم نحو 961 لجنة انتخابية، و444 مقرًا انتخابيًا، لافتا إلى انتظام العمل داخل جميع اللجان الانتخابية، إذ بدأت العملية الانتخابية في موعدها بهدوء تام، كما لوحظ وجود إقبال كثيف من المواطنين قبل بدء اللجان بأكثر من ساعة وهو ما يمثل أمرًا إيجابيًا.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: «دائمًا نشكر المواطن المصري ممن لديه وعي كامل يصنع به مستقبله ويشارك في الجمهورية الجديدة، ويمارس حقه الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية بحرية تامة وشفافية لأي مرشح رئاسي من المرشحين الأربعة دون أي تدخل».

وأوضح محافظ القاهرة أنه حتى الآن تجري العملية الانتخابية بهدوء وشفافية تامة وديموقراطية، بما يشير للعالم أجمع أنّ الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 بمثابة عُرس انتخابي يشارك فيه جميع المصريين.

وقبل بدء اللجان بساعة أو ساعة ونصف، شهدت اللجان الانتخابية تواجدا كثيفا من المواطنين الذين حرصوا على التواجد قبل بدء اللجان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بصوتهم، وهو الشئ الذي يدعو للفخر بحسب ما أكده محافظ القاهرة.

واستكمل اللواء خالد عبدالعال حديثه عن أن محافظة القاهرة هي العاصمة، ولديها النصيب الأكبر في العملية الانتخابية، وهو ما يُلقي مسؤولية كبيرة على كل مواطن ومسؤول داخل المحافظة: «الحمد لله المواطنين على وعي كبير جدًا ببلدهم وبمستقبلهم وشايفين كل اللي بيحصل في العالم وكل التحديات وواقفين جنب بلدهم وبيشاركوا وبيقولوا احنا المصريين متمسكين ببلدنا وإحنا بنصنع مستقبلنا بإيدينا».

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنة معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي صباح اليوم.