رئيس حي المرج: تشكيل لجنة للمرور على مقرات التصويت للتعامل مع أي طوارئ

قال المهندس محمد عبدالهادي، رئيس حي المرج، إنه تفقد جميع المقار الانتخابية بدائرة الحي، وعددها 19 مقرًا لمتابعة أعمال الإنارة والنظافة، ومراجعة الطرق المؤدية لها ورفع كافة الإشغالات من أمامها.

وأضاف «عبدالهادي» في تصريحات لـ«الوطن» أن حي المرج شكل لجنة طوارئ تتواجد بكافة المقار الإنتخابية للإبلاغ عن أي طارئ حيث تتلقي غرفة عمليات الحي تلك البلاغات، وتتحرك على الفور لإصلاح أي عطل، موضحًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أنه بالإضافة لوجود لجنة طوارئ بكل مقر انتخابي فهناك لجنة تمر على كافة المقار للتدخل السريع في حال وجود أي عطل في المرافق، موضحا أن كافة العاملين بالحي والإدارات التابعة له في حالة استنفار طوال أيام الانتخابات.

وبدأت اليوم الانتخابات الرئاسية داخل مصر والتي يتنافس بها 4 مرشحين هم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور عبدالسند يمامة والمهندس حازم عمر والدكتور فريد زهران، ويستمر التصويت في الانتخابات خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 علي أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر ذاته من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.