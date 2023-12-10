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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس «الرقابة المالية» يدلي بصوته في الانتخابات: واجب وطني وحق دستوري

كتب:

خالد عبد الرسول
02:01 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الدكتور محمد فريد

الدكتور محمد فريد

أدلى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري.

وتابع فريد، بأن اجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت الذي يشهد اضطرابات جيوسياسية وتحديات اقتصادية ومناخية كبيرة، يؤكد جدية وعزم الدولة المصرية على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة ينعم فيها الجميع بكل حقوقهم السياسية والاقتصادية على حد سواء.

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