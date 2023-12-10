أبناء النوبة يشاركون في الانتخابات الرئاسية: رسالة إلى العالم

شهدت صناديق الاقتراع، داخل اللجان الانتخابية في أسوان، إقبالًا كبيرًا من أبناء النوبة في قرية جزيرة أسوان النوبية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في العملية الديمقراطية، وسط حضور ملحوظ من السيدات في جميع اللجان.

وأكّد عبد الحميد محمد، من أبناء جزيرة أسوان، أن النوبيين لا يتنازلون عن حقهم في الانتخابات، ويتواجدون بقوة في كل مناسبة وطنية، واصطفوا أمام اللجان بعدما انتهى بعضهم من أعمالهم للمشاركة في الانتخابات.

مشاركة قوية من سيدات أسوان في الانتخابات الرئاسية

وأضاف في تصريحات لـ «الوطن»: «لاحظنا مشاركة فاعلة من السيدات في النوبة، وبعد الانتهاء من الأعمال المنزلية أو وظائفهن، سارعن إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن سيدات النوبة وأسوان، يعتبرن المشاركة السياسية واجب وطني في كل فرصة تتاح لهم، ولا يتخلفن عن تلبية نداء الوطن.

وعن مشاركته في الانتخابات، قال فيصل محمد، المقيم في جزيرة أسوان: «نزلت وشاركت في الانتخابات والاستحقاق الدستوري المهم ده، علشان نثبت للعالم كله أن بلدنا بتتقدم وبنستكمل إنجازاتها، وفي تقدم مستمر».

ودعا جميع الشباب الذين يشعرون بالانتماء والمسؤولية نحو بلدهم للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مشددًا على ضرورة استمرار مسيرة التنمية والديمقراطية.

من جهة أخرى، قال فاطمة محمد صبحي، مرشدة سياحية من جزيرة أسوان: «أنا شاركت في الانتخابات اليوم، والسيدات الأسوانيات مشاركات بقوة اليوم».

وطالبت «فاطمة» جميع المصريين بالنزول للمشاركة، معربة عن أهمية عدم التفريط في صوتهم وحقهم الانتخابي، سواء اليوم أو غدًا أو في المستقبل.

وأكد أبناء النوبة، أهمية دورهم في الانتخابات ومشاركتهم الفاعلة، التي تأتي تأكيدًا لرغبتهم في المضي قدمًا في مسيرة التنمية والديمقراطية في مصر، والمشاركة السياسية في المستقبل.