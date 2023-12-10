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انتخابات المصريين بالداخل

عضو بـ«حقوق الإنسان»: إقبال كثيف من الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

شروق مراد
02:09 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

أشاد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإقبال الكثيف الذي شهدته الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى لانطلاق العلمية الانتخابية، موضحا أن هناك تواجد كبير من الشباب والمرأة.  

وأضاف خلال مداخلته على قناة «CBC»، أن الشباب يمثل 60% من الكتلة التسويقية، وهناك رغبة شديدة منهم في ممارسة حقها الدستوري، موضحا أن هناك عدد كبير من المتطوعين حريص على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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بقلم شروق مراد