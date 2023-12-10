زفة بالحصان والمزمار البلدي أمام لجنة الانتخابات في قرية العمار الكبرى بطوخ

شهدت قرية العمار الكبرى في مركز طوخ تزايد إقبال المواطنين والأهالي أما لجان التصويت بالقرية، ونظم الأهالي مسيرة وزفة بالحصان والمزمار البلدي على أنغام «تسلم الأيادي» لدعوة الأهالي إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكين أن المشاركة في الانتخابات واجب على كل مصري نحو بلده ووطنه.

وشهدت شهدت لجان الانتخابات في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

كراس متحركة لذوي الهمم

وحرص المشرفون على المقار واللجان الانتخابية على توفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، للإدلاء بأصواتهم فى أول ايام الانتخابات الرئاسية 2024.

وجرى تجهيز 365 مقرا انتخابيا، و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

فيما ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الاول من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.