أستاذ علوم سياسية: مشاركة الناخبين بكثافة تأكيد على الوعي والوطنية

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن المشاركة الواسعة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، تؤكد وعي الشعب المصري بأهمية هذا الاستحقاق، وأنهم على معرفة بما تطلبه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر وما تواجه من تحديات مختلفة.

أوضح «بدر الدين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشاهد الإقبال الكثيف التي رأيناها اليوم، في مناطق مختلفة وفي مختلف المحافظات، تؤكد حرص المصريين على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم، موضحا أنه في حال استمرار هذا المشهد على مدار الأيام القادمة فسوف تكون المشاركة جيدة جدا.

أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر تواجه عديد التحديات، ووجود المصريين أمام لجان الاقتراع بهذه الكثافة اليوم، يؤكد وعيهم بأهمية وقوفهم مع بلادهم في هذا التوقيت.