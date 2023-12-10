عضو بـ«الشيوخ»: كثافة إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع تعزز الشفافية

أعرب النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بتوافد المصريين على لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، منذ الساعات الأولى، موضحا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري.

استكمال مسيرة الاستقرار

وأضاف في تصريحات صحفية أن المشاركة في الانتخابات تبعث رسالة للعالم أجمع بمدى وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية واصطفافه حول قيادته الوطنية، لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

وتابع: «ما شهدته مصر من إنجازات في كل المجالات والمستويات يجعل هناك رغبة وطنية بضرورة مواصلة السير في هذا الطريق، والاصطفاف لوحدة مصر وتقدمها».

وأوضح أن هناك طفرة في حجم الإنجازات والمشروعات القومية المنفذة على أرض الواقع، من أجل تحسين الحاضر وصنع المستقبل بما يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل، وهنا تأتي أهمية مشاركة جموع الشعب المصري في الانتخابات والتصويت فيها.

وأشار إلى أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تعزز الشفافية والشرعية السياسية في البلاد، من خلال إرادة الشعب المعبر عنها بشكل حر وديمقراطي، عبر لجان اقتراع تشهد تصويت في انتخابات تعددية حقيقية.