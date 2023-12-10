«المتحدة»: نتعامل بحيادية مع جميع الحملات الانتخابية

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّها تتعامل مع جميع الحملات الانتخابية بحيادية تامة، وتنفذ تغطية للعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع ومن خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية، بغرض توصيل الصورة إلى المشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح والأقرب إلى كل ما يدور على الأرض فعليا من ربوع مصر كافة.

وأوضحت الشركة المتحدة في بيان عنها: «رصدت غرفة المتابعة أخبار مغلوطة عن منع بث أو منع أخبار بعينها سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو مشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة، وبناء عليه تنفي الشركة مثل تلك الأخبار المغلوطة لتؤكد على ما انتهجته الشركة في كل محفل مهم تمر به البلاد، وهو الالتزام الإعلامي بالأكواد الإعلامية وما يتسق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي وجميع مواد الدستور والقوانين المختلفة والتي يشرف على أدائها الجهاز التنظيمي متمثلا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

وأكدت الشركة أنّها ستلاحق أي جهة أو موقع أو وسيلة تنشر أخبارا غير حقيقية بغرض بلبلة الرأي العام واضطراب الأمن العام من خلال الوسائل الرسمية لذلك، معربة عن اعتزازها بمتابعة المواطنين داخل وخارج مصر لما تقدمه قنواتها الإعلامية وتؤكد استمرارها في أداء واجبها الإعلامي بالاحتراف المطلوب ووفقا للقواعد المنظمة للعمل.