أماكن لجان المغتربين في القاهرة للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024

كشفت محافظة القاهرة، عن أماكن لجان الوافدين والمغتربين التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وعددها 58 لجنة للوافدين تغطي أحياء محافظة القاهرة كافة، للتيسير على المواطنين ومعاونتهم في الإدلاء بأصواتهم وتشجيعهم على ممارسة حقهم الدستوري داخل صناديق الاقتراع.

أسماء لجان الوافدين في القاهرة

- مدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية بنين 197 شارع الجيش باب الشعرية.

- مدرسة الفردوس الثانوية مدينة بدر.

- المعهد الفني الصناعي شارع الصحافة.

- مدرسة المعتز بالله الابتدائية شارع المدارس مدينة الأمل.

- لجنة مقر الجهاز التنفيذي لسوق العبور.

- موقف المرج الغربية، موقف المرج لسيارات الأجرة المرج.

- الإدارة التعليمية بحلوان شارع كورنيش النيل.

- مجمع الملك فهد، شارع الخليفة الظاهر مدينة نصر.

- النادي الأهلي بالجيزة، مقر النادي الأهلي.

- موقف أحمد حلمي، تقاطع شارع الترعة مع شارع الشماشرجي، شبرا.

- مدرسة محمد فريد التجريبية، 2 درب الملاحقية من شارع الشيخ ريحان.

- وحدة الرصد البيئي، ميدان مسرة روض الفرج.

- مدرسة الفاروق، شارع الفيوم مجمع المدارس.

- نادي الوفاء شارع الوفاء من شارع المطرية.

- مدرسة الشهيد صابر أبو ناب، شارع منصور بحلوان.

- مدرسة صلاح الدين لحديثة لغات، 18 شارع نادي الرماية، الزهراء مصر القديمة.

- مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، شارع القمائن عزبة بخيت منشأة ناصر.

- مقر الجهاز التنفيذي بالعاصمة الإدارية.

- الحي الحكومي الجديد بالعاصمة الإدارية.

- مبنى إداري تابع لشركة العاصمة بجوار بنك فيصل حي المال بالعاصمة الإدارية.

- مدرسة الفردوس الابتدائية 17 شارع المنصورية الجمالية.

- مدرسة دليبرون شكري بشارع القادرية بالخليفة.

- مركز شباب 15 مايو بالشياخة الأولى بقسم 15 مايو.

- نقابة المهن العلمية بـ8 بستان الدكة الأزبكية.

- مقر محطة سكك حديد مصر في رمسيس.

- مبنى الشؤون الاجتماعية 51 بميدان الأميرية.

- مدرسة الشهيد أحمد بدوي الإعدادية المشتركة، مقابر اليهود بالبساتين.

- مركز التدريب المهني شارع قسم التبين.

- مدرسة درب سعادة الابتدائية، حارة أبو الفضل من شارع درب سعادة الدرب الأحمر.

- موقف عبود لسيارات الأجرة بالساحل.

- مقر جراج مستشفى معهد ناصر، معهد ناصر بالساحل.

- مدرسة طلائع المستقبل التجريبية لغات، 5 شارع مستشفى جيهان الشرابية.

- مدرسة طبري الشروق، منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية.

- مدرسة الظاهر الثانوية الحديثة 45 شارع الظاهر.

- المنطقة الصناعية بالقطامية منطقة الخدمات بجوار قطعة رقم 788.

- موقف المرج الشرقية، المرج الجديدة.

- مصر الحرة شارع كورنيش النيل المعصرة.

- مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية 45 شارع الأزهر بالقاهرة.

- مدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي المدينة السكنية بالهايكتسب.

- موقف الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

- موقف مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة.

- مدرسة الشهيد امتياز محمد الثانوية بنات، 121 شارع السرايات عبده باشا.

- موقف السلام الإقليمي، السلام أول.

- مدرسة عباس العقاد الثانوية شارع تحسين فرغلي خلف طيبة مول.

- لجنة مقر الجهاز التنفيذي لشق الثعبان منطقة شقق الثعبان.

- مدرسة سعد زغلول الرسمية لغات أرض العمدة طريق الأوتوستراد المعصرة.