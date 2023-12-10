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انتخابات المصريين بالداخل

حزب «مصر أكتوبر» يدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد أباظة
03:13 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر

احتشدت أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة دعاء زهران، أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم القانوني والدستوري.

وأكدت «زهران» أهمية النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية فى هذا التوقيت المهم، لتوصيل رسالة للعالم بمدى وعي الشعب المصري وحسه السياسي، ووقوفه صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة، ولاختيار من يقود سفينة الوطن خلال الفترة المقبلة.

وناشدت الشعب المصري للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجب وطني بنص دستور مصر، ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.