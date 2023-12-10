حزب «مصر أكتوبر» يدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

احتشدت أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة دعاء زهران، أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم القانوني والدستوري.

وأكدت «زهران» أهمية النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية فى هذا التوقيت المهم، لتوصيل رسالة للعالم بمدى وعي الشعب المصري وحسه السياسي، ووقوفه صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة، ولاختيار من يقود سفينة الوطن خلال الفترة المقبلة.

وناشدت الشعب المصري للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجب وطني بنص دستور مصر، ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم.