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انتخابات المصريين بالداخل

«القاهرة الإخبارية»: المرأة الأسوانية تتصدر طوابير الاقتراع منذ بداية فتح اللجان

كتب:

نرمين عفيفي
05:29 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الإقبال على الانتخابات الرئاسية

الإقبال على الانتخابات الرئاسية

قالت ريهام شكل، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من محافظة أسوان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت أبواب اللجان أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، مشيرةً إلى أن الكتلة التصويتية بالمحافظة تبلغ نحو مليون و39 ألف مواطن و373 لجنة فرعية و5 لجان عامة.

وأضافت «شكل»: «قبل بدء العملية الانتخابية كانت جميع المؤسسات المعنية انتهت تماما من الإمكانيات اللوجستية وتأمين مقار اللجان لاستقبال المواطن المصري بشكل حضاري».

وتابعت، أن المرأة الأسوانية تتصدر طوابير الاقتراع منذ بداية فتح لجان الاقتراع، مشيرةً إلى أنّه مشاركة المصريين في الانتخابات إيجابية وتوافد عدد كبير من أهالي محافظة أسوان وبعض لجان المغتربين في محافظة أسوان.

وواصلت: «العديد من الوافدين يأتون إلى لجان الانتخاب بشكل كبير وإيجابي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وهناك حوالي 3 لجان للمغتربين الذين يعملون داخل المحافظة لمشروعات مثل الطاقة الشمسية وتوشكى وغيرهما، وهذه اللجان تقع في 3 مدارس مختلفة بالمحافظة».

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