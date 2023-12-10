أطول مسيرة لـ«مستقبل وطن» في الانتخابات الرئاسية من التجمع إلى العاصمة

احتشد آلاف المواطنين في مسيرة انتخابية هى الأكبر من نوعها في تاريخ العملية الانتخابية في مصر، إذ انطلقت من مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن في التجمع الخامس ومنه إلى العاصمة الإدارية الجديدة وسط حفاوة كبيرة من المواطنين في مشهد يعبر عن الزخم الكبير المصاحب للانتخابات الرئاسية 2024.

قاد المسيرة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، وبحضور المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لشركة النيل للتطوير العقارى، وبمشاركة عدد ضخم من المواطنين وأبناء حزب مستقبل وطن، رافعين أعلام مصر تعبيرا عن فرحتهم بالمشهد الانتخابي واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

شعارات تدعو إلى المشاركة والإقبال على التصويت

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات: «تحيا مصر»، ورفعوا شعارات تدعو إلى المشاركة والإقبال على التصويت باعتباره واجب وطني على كل مصري له حق التصويت، كما دعا المشاركون في المسيرة وسائل الإعلام الأجنبية إلى تسليط الضوء على مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات وإظهار هذا المشهد الحضاري للعالم كله.

وقال المهندس محمود طاهر، إن هذه المسيرة التي قادها حزب مستقبل وطن وبحضور رموزه، جاءت ردًا للجميل للدولة المصرية التي تحمل على عاتقها مسؤولية تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن المصريين أظهروا معدنهم الحقيقي في ذلك الحشد الهائل أمام اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر ليدلوا بأصواتهم ويقولون كلمتهم في تشكيل مستقبل وطنهم واستمرار مسيرته الناصعة.