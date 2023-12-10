رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة المشروعات بـ«النواب» يشيد بمشاركة الناخبين في المحلة الكبرى

كتب:

شروق مراد
04:30 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
النائب محمد مرعي

النائب محمد مرعي

قال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الشعب المصري دائمًا على قلب رجل واحد في أي حدث يخص الدولة، إذ يتوافد أعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «CBC» أنه خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، توافد عدد كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع، واصفا إياه بالمشهد الحضاري. 

اقرأ المزيد:

طلاب جامعة المنيا الوافدين يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

«الوفد» يشيد بجهود «المتحدة» في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024

أمين «القومي للطفولة والأمومة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «الرعاية الصحية» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم شروق مراد