رئيس لجنة المشروعات بـ«النواب» يشيد بمشاركة الناخبين في المحلة الكبرى

قال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الشعب المصري دائمًا على قلب رجل واحد في أي حدث يخص الدولة، إذ يتوافد أعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «CBC» أنه خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، توافد عدد كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع، واصفا إياه بالمشهد الحضاري.