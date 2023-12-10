رئيس الغرفة التجارية يدلي بصوته في كلية الفنون الجميلة بالزمالك

أدلى أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وحرمه، بصوتهما داخل المقر الانتخابي بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، باللجنة الفرعية رقم 2 و3، إذ بدأ توافد المواطنين أمام لجنان منطقة الزمالك وحضور لافت لعدد من الراهبات.

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية

وشهدت لجان منطقة الزمالك بالقاهرة توافد المواطنين مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأمام المقر الانتخابي بمدرسة الفنون الجميلة اصطف عشرات المواطنين من مختلف الأعمار في انتظار فتح باب اللجان وبدء عملية التصويت في تمام الساعة 9، فيما حمل المواطنون أعلام مصر ورددوا الأغاني الوطنية.