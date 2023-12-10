نائبة بـ«تنسيقية شباب الأحزاب» تشيد بدور «المتحدة» في تغطية الانتخابات: حيادية

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جميع المواطنين يجب أن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية تلبية للواجب الوطني والالتزام الدستوري نحو تحمل المسؤولية في صنع القرار، لافتة إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تساعدنا على تحديد خريطة مستقبل مصر، وادعو كل مواطن أن يبحث البرامج الانتخابية للمرشحين، ويقرر وينتخب من يراه مناسبا لتحمل مسؤولية أكثر من 100 مليون مواطن.

وأوضحت «علي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مشاركة الشباب والمرأة مهمة ومطلوبة ليرى العالم مشاركة المجتمع المصري، لافتة إلى أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور كبير في العملية الانتخابية بدأ منذ انطلاق الانتخابات في الخارج، من خلال المتابعة على مدار الساعة بشبكة مراسلين متكاملة حول العالم، مؤكدة أن قرار المتحدة بمنح المرشحين الأربعة 100 دقيقة إعلانية مجانية يؤكد مبدأ الحيادية الذي تتعامل به الشركة المتحدة مع الانتخابات بشكل عام.

وأشادت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتنوع أسلوب التناول الإعلامي في مختلف منصات وقنوات المتحدة للعملية الانتخابية، بين برامج حوارية وفقرات تحليلية وتغطية مباشرة، مؤكدة أن التغطية الإعلامية توثق مشاركة المواطنين وتحفز الروح المعنوية للمشاركين.