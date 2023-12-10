رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أدلى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بصوته في الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بالحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة.

اصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح

‎وشهدت اللجنة الانتخابية توافدًا واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية، إذ اصطف الناخبون رافعين أعلام مصر، وذلك بمشاركة الدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التتفيذي بالهيئة، وعدد من مديري الإدارات والعاملين بالهيئة.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين

‎وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين وحق دستوري لهم؛ خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والمهمة التي يمر بها العالم.

وأعرب عن سعادته بالإدلاء بصوته من مقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المكان الشاهد على الإرادة المصرية القادرة على البناء ومواجهة أي تحد، ومن قلب الحي الحكومي الذي تدار من خلاله الجمهورية الجديدة، داعيا جميع المصريين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري من أجل مستقبل أكثر إشراقا، ومن أجل خدمة صحية تليق بتاريخ هذا الشعب العريق.

وكان الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قد وجه بتيسير مشاركة العاملين بالهيئة، بالمقر الرئيسي وفروع محافظات التأمين الصحي الشامل، في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على أداء واجبهم الدستوري، وبما لا يؤثر على نظام وسير العمل.