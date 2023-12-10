«جورج» من ذوي الهمم يشارك في الانتخابات الرئاسية: «حبا في مصر»

من منطقة المنيل، داخل مدرسة الشهيد محمد جمال، يقف جورج جميل، الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، ليشارك في الإدلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية 2024، لم تمنعه إعاقته، بل جاء مهرولًا لينتخب في حب الوطن، لم يستطع التحدث جيدًا، لكن تؤكد كلماته عشقه لمصر.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

فقد حركته الطبيعية في حادثة، ولم يستطع التحرك بعدها كما كان، لكنه قرر المشاركة في الانتخابات لدعم بلده، موضحًا في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا من الفيوم، لكن لجنتي هنا عشان شغلي هنا، حبيت أشارك عشان مصر، لأن ده شيء مشرف لبلدنا».

جورج: حب مصر دفعني للانتخابات

جاء حاملًا حلمه على كتفه، مشاركًا في الانتخابات حبا في الوطن: «أنا قدام اللجنة من الساعة 7، شاركت أول واحد في الانتخابات، لأن المشاركة في شيء مشرف لأبناء مصر».

جاء «جورج» للمشاركة في الانتخابات، وأكد أن رجال الأمن ساعدوه هو وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم.