حضور لافت من كبار السن في اليوم الأول للتصويت بالانتخابات الرئاسية بالأسمرات

شهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا كبيرا من قِبل مواطنين الأسمرات، إذ حرص كبار السن على الحضور لقول كلمتهم والإدلاء بأصواتهم، حيث انتظروا منذ الصباح الباكر أمام اللجان؛ لاختيار الرئيس الذي يمثلهم في إطار ممارسة حقهم الدستوري.

وتوافد المواطنون برفقة أبنائهم على لجنة مدرسة تحيا مصر 1 في حي الأسمرات.

إرسال المحاضر للجان العامة

بدأ التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر على ان يستمر ليوم الأثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.