الأمين المساعد لـ«مستقبل وطن»: مشاركة غير مسبوقة للمواطنين بانتخابات الرئاسة

قال عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مشاركة المواطنين في انتخابات الرئاسة 2024، يجعلنا جميعًا نفتخر بمصريتنا، مشيرًا إلى أنّ الشعب ضرب مثلًا في الانتماء لبلده وإحساسه الكبير بمدى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مشاركة غير مسبوقة في انتخابات الرئاسة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «سبق وقولنا إنّ الشعب المصري لازم يشارك في الانتخابات من اليوم الأول، وكل صوت انتخابي يدعم الدولة المصرية واستمرار التنمية اللي بدأت في الـ9 سنين اللي فاتوا».

وتابع: «شوفنا مشاركة غير مسبوقة من جميع فئات المجتمع، في كل محافظات مصر ومراكزها وقراها، وكل صوت اتوجد اليوم أمام الصناديق الانتخابية، هو لبنة وبنيان للأمن القومي المصري واستقرار هذا البلد».

اختيار مستقبل مصر

وأكمل: «هذا الاستحقاق ليس استحقاق انتخابي فقط، هو استحقاق في التربية السياسية وتقوية الانتماء لدى أبنائنا، وهذه الانتخابات تختلف عن أي انتخابات سابقة، الكل نازل للمشاركة لاختيار مستقبل بلده».