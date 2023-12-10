نقابة السكة الحديد: تزايد الإقبال النقابيين على لجان الوافدين

أصدرت النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق بيانا بخصوص الفترة المنقضية من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، موضحة أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، بدأ تنفيذ خطة العمل الموضوعة من النقابة العامة، حيث تواجد أعضاء النقابة العامة ولجانها الفرعية بالمحافظات والمناطق وأمام اللجان الأساسية ولجان المغتربين.

وأوضحت أنه مع بداية فتح اللجان تم توزيع النقابيين وفقا للخطة الموضوعة، أمام اللجان لاستقبال الناخبين وتنظيمهم وتسليم كل ناخب رقم اللجنة ورقم المسلسل الخاص به للتيسير على الناخب وكذلك الحفاظ على الشكل الحضاري والنظام، عدد آخر من النقابيين عمل على تيسير وتنظيم عملية خروجهم للجان للإدلاء بأصواتهم .

تزايد الإقبال خاصة لجان الوافدين

ونوهت إلى أنه مع بدء التصويت تلاحظ تزايد الإقبال خاصة لجان الوافدين والمغتربين مثل لجنة محطة مصر برمسيس، ولجنة محطة مصر بالإسكندرية، ولجنة محطة دمياط، ولجنة محطة طنطا، ولجنة محطة شبرا الخيمة، وورشة مترو أنفاق شبرا الخيمة لطبيعة عمل السكة الحديد.

يُذكر أن غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري عقدت اجتماعا تنظيميا مع أعضاء الغرفة وبحضور النائب هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة للسئون المالية وبحضور مجلس النقابة العامة وقد تم خلال الاجتماع التواصل مع مسئولي المحافظات واعطائهم التكليفات اللازمة مع أعضاء اللجان النقابية بالمناطق والمحافظات