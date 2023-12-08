تنمية دمياط.. مشروعات كبرى شملت كل القطاعات واستفاد منها جميع الأهالي (ملف خاص)

شهدت محافظة دمياط حالة من التطوير المستمر لكل القطاعات على مدار السنوات العشر الماضية، وهو ما لمسه الأهالى بوجود مشروعات استفاد منها الجميع، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، واهتمام بالغ من الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والتى تعمل منذ توليها المسئولية على الاهتمام بحياة كل سكان المحافظة.

وتعمل مؤسسة «حياة كريمة» فى مركز كفر سعد بأعمال رصف وصرف صحى وبناء مدارس ومكاتب بريد ووحدات صحية، وبلغ عدد المشروعات فيها ما يزيد على 500 مشروع، ما غيّر حياة سكان المركز بالكامل للأفضل. وما إن انتهت المؤسسة من مركز «كفر سعد» حتى انتقلت إلى مركز آخر لتكتمل البنية الأساسية لكل مراكز المحافظة.

واهتمت الدولة بتطوير منطقة الصيادين، التى حولتها من عشش لا آدمية إلى أبراج سكنية تليق بالأهالى، وكذلك مشروع «مدن صديقة للنساء»، الذى من خلاله تحولت حياة سيدات مدينة عزبة البرج من ربات بيوت إلى رائدات أعمال، وغيره من المشروعات.