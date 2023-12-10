في حب مصر.. أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون بالانتخابات الرئاسية

شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الانتخابات الرئاسية بعدد من اللجان العامة والفرعية في محافظات شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، القليوبية.

وأدلى وائل حجازي من محافظة شمال سيناء بصوته في مدرسة رفيق عزت الإعدادية بنين قسم ثاني العريش، ومن محافظة القاهرة، أدلت صفاء حسني بصوتها في مدرسة محمد فريد الابتدائية بعابدين، وأدلى أحمد موسي عضو التنسيقية بصوته في مدرسة سعد بن أبي وقاص بمدينة نصر.

كما أدلى محمود أشرف خليل بصوته في مدرسة الجمهورية المشتركة بالمعادي.

ومن القليوبية، شارك محمد الصعيدي بصوته في مدرسة الصداقة المصرية الأذربيجانية الرسمية للغات بالعبور.

وبمحافظة الجيزة، شاركت شيرين خالد بصوتها في لجنة مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، وأدلى أحمد الحمامصي بصوته في لجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدقي، وأدلى أحمد مسعد زهران بصوته في مدرسة طلعت حرب الابتدائية بالعجوزة، ومحمد نبيل شارك بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية.

إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.