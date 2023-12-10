نقيب التمريض تتابع تطبيق خطة طوارئ النقابة بالمحافظات خلال انتخابات الرئاسة

ترأست الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، غرفة طوارئ النقابة العامة للتمريض، لمتابعة تطبيق خطة الطوارئ النقابة في المحافظات خلال فترة الانتخابات الرئاسية، والتي ضمت ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وهيئة التأمين الصحي، وعدد من مديري الشئون الصحية وأعضاء مجلس نقابة التمريض.

وأشارت إلى أن غرفة الطوارئ المركزية للنقابة تقوم بالتنسيق مع 25 غرفة طوارئ فرعية على مستوى الجمهورية لحث أعضاء هيئة التمريض على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة لضمان مشاركة أكبر عدد من التمريض بكافة المحافظات.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه يجرى المتابعة مع غرف الطوارئ الفرعية لتصويت أعضاء هيئة التمريض على مستوى المحافظات، إذ جرى إرسال كشوف بأعداد التمريض وأسمائهم وتوزيعهم على مدار ثلاث أيام، للتأكد من مشاركة التمريض بالانتخابات عن طريق بصمة الإصبع، ولا يتم احتساب المأمورية للتمريض إلا بعد التاكد من المشاركة.

وفي سياق متصل، زارت الدكتورة كوثر محمود مستشفيى الكهرباء والمنيرة العام، إذ تفقدت أطقم التمريض في المستشفيات، وحثتهم على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية.

وبدورهم وجّه أطقم التمريض في مستشفى الكهرباء رسالة للمواطنين وباقي أطقم التمريض بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات إذ رفعوا لافتات بعنوان «انزل وشارك.. تمريض مستشفى الكهرباء».

يذكر أن غرف الطوارئ المركزية عقدت برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية، وبحضور الدكتورة نيفين عبدرب النبي محمد رئيس الادارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، الدكتورة بثينه يوسف مدير عام التمريض بالصحة العامة لتامين الصحي، عزة جلال مدير عام الطب العلاجي بوزارة الصحة، أميرة فاروق أمين صندوق النقابة العامة للتمريض، نادية صلاح مدير تمريض مستشفى مدينة نصر، أمل فخر الدين وكيل ثاني النقابة العامة للتمريض، سماح محمد أمين مدير تمريض مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، شيرين مبروك مدير تمريض التأمين الصحي فرع القاهرة.