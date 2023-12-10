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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالأقصر: إقبال غير مسبوق من المواطنين

كتب:

محمد عزالدين
06:08 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر

رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر

قال المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر، إن العملية الانتخابية في الأقصر بدأت، في أجواء شتوية رائعة، للإدلاء بالأصوات في الاستحقاق الدستوري الأهم، وانتظمت العملية الانتخابية، وفتحت اللجان في تمام الساعة 9 صباحا، سوى لجنة 26 بمركز إسنا التي فتحت في الساعة 9:13 صباحا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه لم يتم رصد أي مخالفات، واُنْتُظِم العمل في اللجان جميعها، وهناك بعض اللجان بها كثافات كبيرة، ورُصِد إقبال غير مسبوق في كثير من اللجان داخل محافظة الأقصر.

ولفت إلى أن عدد اللجان العامة التابعة للجنة المتابعة 6 لجان، وعدد اللجان الفرعية 179 لجنة، مؤكدا أنه لا يوجد أي عقبات، وفتحت اللجان كلها بعد ساعة الراحة.

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