«تسويق السياحة»: ننسق مع الفنادق والشركات للتحفيز على المشاركة في انتخابات الرئاسة

دعت لجنة تسويق السياحة الثقافية، جميع المصريين بشكل عام وصناع السياحة بشكل خاص، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أهمية الصورة الذهنية التي تعكسها وقائع تلك الانتخابات لدى الدول المصدرة لحركة السياحة إلى المقصد المصري، وفي ذلك السياق بدأت اللجنة في التنسيق بين الشركات والفنادق لخروج العاملين بها للمشاركة في الانتخابات.

الاستقرار السياسي ينعكس على السياحة

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في بيان، إن الانتخابات هي أحد أدوات الممارسة الديمقراطية كما أنها أبرز مؤشرات الاستقرار السياسي الذي ينعكس بدوره على حالة المقصد السياحي وصورته لدى الأسواق المصدرة للحركة، موضحا أن الاستقرار السياسي يدفع القطاع للنمو وزيادة التدفقات.

وأضاف أنه من المنطلق السابق تقوم لجنة تسويق السياحة الثقافية، بالتنسيق بين شركات السياحة والفنادق وصناع السياحة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مدار الفترة المقرر انعقادها فيها، موضحا أن هناك حالة من الوعي والإدراك لدى المصريين بشكل عام وصناع السياحة بشكل خاص بأهمية مردود المشاركة على مختلف القطاعات خاصة القطاع السياحي.

انتعاش القطاع السياحي

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن التنسيق والتنظيم الجيد داخل القطاع السياحي قد تمكن من الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدم للسائح في مختلف المقاصد المصرية وعلى مستوى المشاركة من جانب موظفي وعمال صناعة السياحة في ممارسة الاستحقاق الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كما أكد أن اللجنة سوف تستمر في متابعة مشاركة أبناء القطاع السياحي في الانتخابات حتى يومها الأخير، ووجهت اللجنة رسالة إلى القطاع مضمونها أن الصورة الذهنية لحالة المشاركة في الانتخابات، سوف تنعكس بشكل غير مباشر على صناعة السياحة التي تعد أحد أبرز مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة التي تدعم الاقتصاد المصري.