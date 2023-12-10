إقبال كثيف من كبار السن على لجنة مدرسة عزيز أباظة بمدينة نصر بعد فترة الراحة

شهدت لجان مدرسة عزيز أباظة في منطقة مدينة بمحافظة القاهرة، منذ قليل، عودة التصويت مرة أخرى عقب انتهاء فترة الراحة في اللجان الانتخابية.

وشهدت لجان مدرسة عزيز أباظة عقب انتهاء فترة الراحة إقبال من جانب كبار السن رجال وسيدات الذين حرصوا على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت فترة الراحة قد بدأت في جميع اللجان الانتخابية بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 3 عصرا واستمرت لمدة ساعة كاملة.

ومن المنتظر أن تستمر اللجان الانتخابية في عملها واستقبال الناخبين حتى الساعة 9 مساء وهو وقت اغلاق اللجان الانتخابية وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.