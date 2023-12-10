«القاهرة الإخبارية» ترصد إقبال أهالي شمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية»، الساعات الأولى من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، والتي تستمر على مدار 3 أيام وفقًا للجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

وقال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من محافظة شمال سيناء، إن هناك إقبال كثيف من المواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 وتنوعهم بين شباب ونساء و كبار السن، لافتًا إلى وجود احتفالات خاصة بسيناء بالأغاني التراثية الخاصة بهم أمام المقرات الانتخابية.

وأوضح، سيناء أصبحت بلد الأمن وانعكس ذلك على فرحتهم واحتفالهم بدخول البهجة على حياتهم، مشيرًا إلى أن العديد من السيدات والشيوخ قاموا بالإدلاء بصوتهم على الأناشيد والأغاني الوطنية، رافعين أعلام مصر وهم في الطريق إلى اللجان في الساعات الأولى من الصباح.