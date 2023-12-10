رئيس «حماة الوطن»: المصريون وجهوا رسالة قوية للعالم بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

حرص الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، عضو مجلس الشيوخ على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في الجامعة العمالية بطريق النصر بالقاهرة.

«الهريدي»: المشاركة في الاستحقاقات الدستورية حق أصيل

وصرح رئيس حزب «حماة الوطن»، عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية للدولة المصرية حق أصيل وواجب وطني يجب علينا القيام به انطلاقا من المسئولية ودعما لمسيرة البناء والتنمية التي تتبنها القيادة السياسية الرشيدة علي مدار السنوات الـ 10 الماضية.

«الهريدي»: المصريون لبوا نداء الوطن بمشاركتهم في انتخابات الرئاسة

وقال الهريدي، إن الشعب المصري العظيم وجّه رساله قوية للعالم بتلبيته نداء الوطن، للنزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، ليثبت مجدداً عن وعيه الكامل بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري الهام في المرحلة الراهنة من عمر الوطن وما تشهده المنطقة من تحديات، موجها الشكر لهم جميعا على صورتهم المشرفة التي أثبتت حبهم الشديد لوطنهم الغالي.

ووجّه «الهريدي» الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود حثيثة في تنظيم وتسهيل عمليات الاقتراع أمام الناخبين، في العرس الديمقراطي الجاري، والإشراف الكامل عليها بكل نزاهة ودقة وشفافية.