رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

أستاذ علاقات دولية: إقبال المصريين على انتخابات الرئاسة «ملحمة وطنية»

كتب:

هاجر عمر
04:29 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024

وصف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية بـ«التاريخي» وبأنه «ملحمة وطنية» تتم صياغتها على أرض الواقع، لافتا إلى أن هناك تحركات في كافة ربوع مصر للإدلاء بالأصوات في إشارة واضحة للوعي والإدراك الكبير لدى الشعب المصري.

وأضاف «فارس»، في حوار على شاشة القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصري يشارك في صنع تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقدم دعما حقيقيا للدولة المصرية.

اقرأ المزيد:

«التنسيقية»: إقبال كثيف بلجان الدقهلية للتصويت في الانتخابات الرئاسية

طلاب جامعة المنيا الوافدين يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

«الوفد» يشيد بجهود «المتحدة» في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024

بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك في ماراثون الانتخابات الرئاسية

رئيس نادي القضاة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: استحقاق دستوري مهم

أمين «القومي للطفولة والأمومة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «الرعاية الصحية» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

مصطفى عمار: الجميع رابح في الانتخابات الرئاسية.. لا يوجد خاسر
بقلم هاجر عمر