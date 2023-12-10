أستاذ علاقات دولية: إقبال المصريين على انتخابات الرئاسة «ملحمة وطنية»

وصف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية بـ«التاريخي» وبأنه «ملحمة وطنية» تتم صياغتها على أرض الواقع، لافتا إلى أن هناك تحركات في كافة ربوع مصر للإدلاء بالأصوات في إشارة واضحة للوعي والإدراك الكبير لدى الشعب المصري.

وأضاف «فارس»، في حوار على شاشة القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصري يشارك في صنع تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقدم دعما حقيقيا للدولة المصرية.