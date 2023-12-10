كاتب سياسي: إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية تتويج للممارسة الديمقراطية

قال ياسر الهواري، الكاتب السياسي، إنَّه في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المستمرة على مدار 3 أيام، نشهد إقبالاً كثيفاً ومشاركة جيدة للغاية من المصريين، لافتاً إلى أنَّ مشهد اليوم تتويج للممارسة الديمقراطية.

«الهواري»: الإدلاء بالصوت ليس مجرد إجراء روتيني ولكنه حق دستوري

وأضاف «الهواري»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، «أتمنى إدراك أن الإدلاء بالصوت ليس مجرد إجراء روتيني، ولكنه حق دستوري لا يجب التخلي عنه، وواجب وطني ناحية المشاركة في مستقبل مصر».

وتابع الكاتب السياسي: «التصويت كونه حق، فهو حافز أكبر للمشاركة والتواجد، ومسألة مهمة وضرورية ولابد من النزول واستخدام هذا الحق».

التصويت في الانتخابات أحد أدوات التغيير وبناء المستقبل

واستطرد «الهواري»، «المشاركة هي الأهم والإحساس بأن التصويت والانتخابات أحد الأدوات الهامة في تحسين الواقع والحياة للمواطن، ومشاركة واسعة وملفتة لفئة الشباب في هذه الانتخابات دليل زيادة الوعي لدى هذه الفئة من المجتمع، خاصةً مع الانفتاح على العالم وثورة الاتصالات».