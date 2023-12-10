نقيب الإعلاميين: قنوات المتحدة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تضرب مثالا رائعا في الحيادية، وفتح باب التعبير عن الآراء والبرامج الانتخابية، وعرض كل الرؤى القادمة للمرشحين الأربعة على حد سواء، في ضوء الحيادية التي تتمتع بها شبكة القنوات، وحددت أنها ستقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، منذ بداية السباق الانتخابي.

وأوضح «سعدة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قنوات الشركة المتحدة أتاحت الفرصة للمرشح الذي لم يكن له آليات وأدوات وخبرات كافية، يتعامل بها مع العملية الدعائية الانتخابية، موضحا أن وسائل الإعلام في المتحدة، مفتوحة ومتاحة للجميع، لأن كل مرشح يعبر عن رأيه، وعن وجهة نظره وأماله وطموحاته للفترة المقبلة.

وقال نقيب الإعلاميين، إن كل ما تقدمه الشركة المتحدة وما تقوم به من دعم للمرشحين الأربعة، يؤكد أن مستوى الإعلام المصري يسير في طريق منتظم يتسم بالحيادية، ويغير تناولنا لكثير من القضايا المهمة، ويساهم في عودة الإعلام لمكانته.