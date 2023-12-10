الصحف العالمية تبرز انتخابات الرئاسة في مصر: تسير بصورة منتظمة

أبرزت العديد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، اليوم الأحد، حيث أشارت معظم التقارير الإعلامية إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024، التي تستمر لمدة 3 أيام، تسير بصورة منتظمة.

الصحف الأجنبية مهتمة بالانتخابات الرئاسية

وعنونت وكالة «رويترز» في نسختها الانجليزية «المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات خيمت عليها حرب غزة».

وتناولت «فرانس 24» أخبار الانتخابات الرئاسية في مصر، بعنوان: «لا مفاجآت في المستقبل مع استعداد مصر للانتخابات الرئاسية».

وأشارت شبكة «CNN»، ضمن تغطيتها، إلى أنه «من المتوقع أن يحصل الرئيس المصري على فترة ولاية ثالثة، وأنظار العالم مسلطة على غزة».

وتساءلت «دويتشه فيله»، في تقرير لها: «هل تكون الانتخابات الرئاسية في مصر فرصة للتغيير؟».

وكتبت صحيفة «أفريكان نيوز»، ضمن افتتاحيتها، «مصر: الاستعدادات للانتخابات الرئاسية جارية».

هيئة الاستعلامات: الانتخابات تسير بصورة منتظمة

وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان أصدره اليوم، أن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية، أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مختلف المحافظات المصرية اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام، لاختيار رئيس جديد للجمهورية لفترة ولاية تستمر لمدة 6 سنوات، ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران، والمرشح عبدالسند يمامة، والمرشح حازم عمر.