برنامج «كل يوم» يتابع سير الانتخابات الرئاسية: «إقبال كبير أمام اللجان»

قال أحمد الحسيني، مراسل قناة «أون»، إنَّ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية شهد إقبالا كبيرًا من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وذلك منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، بل واصطفوا منذ الساعة الثامنة صباحًا أمام اللجان، ومن فئات عمرية مختلفة سواء الشباب أو كبار السن والذين كان لهم الأولوية في الدخول.

«الحسيني»: يسر شديد في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية

وأضاف «الحسيني»، في تغطيته للانتخابات الرئاسية بحي الزمالك، ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع على قناة «أون- ON»، أنَّ عملية التصويت باللجان الداخلية لـ الانتخابات الرئاسية تتم بمنتهى اليسر ولا تستغرق سوى دقائق قليلة، نتيجة الإجراءات الميسرة وتواجد متطوعين لمساعدة كبار السن على الدخول للجان أو معرفة لجانهم.

مساعدة كبيرة لذوي الهمم

وتابع مراسل «أون»: «هناك مساعدة كبيرة لذوي الهمم سواء تخصيص مقاعد متحركة ومساعدتهم على دخول اللجان وهناك القاضي المسؤول عن اللجان يتولى متابعتهم للتصويت، وعدد أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت باللجنة الفرعية التي أقف أمامها حوالي 9 آلاف صوت، وهناك لجنة فرعية أخرى الأصوات بها 8 آلاف».