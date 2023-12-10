حضور قوي للسيدات في الجان الانتخابية بمدينة نصر: نازلين عشان خاطر مصر

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة نصر حضورا قويا من السيدات للمشاركة في العملية الانتخابية باليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالداخل.

إقبال من السيدات على المشاركة في العملية الانتخابية

ومع عودة العملية الانتخابية مرة أخرى بعد فترة الاستراحة، كان هناك إقبال من السيدات على لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر.

العملية الانتخابية

وقال عدد من السيدات المشاركات في العملية الانتخابية اليوم، إن المشاركة واجب على كل مصري من أجل مصر واستقرارها.

وتستمر العملية الانتخابية للمصريين في الداخل، لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وتنتهي الثلاثاء 11 ديسمبر من نفس الشهر، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.