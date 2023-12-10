تحت شعار مصر تنتخب الرئيس 2024.. إقبال المواطنين على اللجان بالقليوبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، العديد من الفعاليات والبرامج خلال اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024، هدفت بخروج مشهد التصويت بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية، سبقها العديد من الاجتماعات التحضيرية والمؤتمرات والندوات التثقيفية، للحث على المشاركة السياسية من خلال البرنامج القومي «انزل وشارك والكلمة كلمتك»، وبرنامج «اعرف لجنتك» بالإضافة لوضع لافتات على أسوار مراكز الشباب والأندية لحث وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية.

وأوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب بالقليوبية في بيان له، أن محافظة القليوبية شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية، للادلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لفعاليات الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشود كبيرة للمواطنين من مختلف المراحل السنية وكرنفالات احتفالية وأغاني وطنية، وحضور مميز للشباب والطلائع أعضاء مراكز الشباب والشعب التخصصية والمشروعات القومية والكيانات الشبابية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة على مستوى 205 مراكز شباب بالقليوبية.

وزارة الشباب والرياضة تدعو للمشاركة

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى الدور الفعال والهام الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال مديريات الشباب بالمحافظات، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة العمل على مشاركة الشباب في العملية الانتخابية من خلال التنظيم ومساعدة الناخبين وكبار السن وذوي الهمم، والمشاركة في حث الشباب أعضاء الجمعيات العمومية لمراكز الشباب والأندية على المشاركة السياسية كحق أصيل للمواطن، مع التزام الحياد التام دون توجيه.

تشكيل غرفة عمليات مركزية

جدير بالذكر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وعضوية وكيلي المديرية للشباب والرياضة ومديري الإدارات المركزية بالمديرية، وربطها بـ8 غرف عمليات فرعية على مستوى المحافظة.