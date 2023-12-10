رئيس «التجمع»: نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات تدعو للتفاؤل بالمستقبل

أكد النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن المصريون في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، كشفوا عن العمق الحضاري للشعب المصري، الذي أدرك أهمية المشاركة في هذه الانتخابات بأكبر عدد ممكن، في رسالة للعالم كله، توضح أن الاصطفاف الوطني المصري عصي على الاختراق.

وقال «عبد العال» في بيان له، أن المشهد الانتخابي هذه المرة، من شأنه تدعيم وتقوية القرار المصري، في التعامل مع التحديات المختلفة، وأبرزها حماية الأمن القومي للبلاد، وهي المهمة الأسمى لرئيس الجمهورية القادم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشاد رئيس حزب التجمع بدور المرأة المصرية التي فرضت وجودها على المشهد الانتخابي، لتؤكد حضورها في أخطر اللحظات التي يواجهها الوطن.

ولفت إلى ارتفاع نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الحالية قياسًا بسابقاتها في المرات السابقة، وهو ما يدعو للتفاؤل بالمستقبل، معربًا عن تمنياته باكتمال الانتخابات إلى نهايتها مثلما بدأت بهذه الصورة اللائقة بمصر.